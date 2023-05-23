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«Арсенал» хочет купить Мэддисона слухи

23 Мая 2023 • 22:55 Комментировать
Лестер
...
Вест Хэм
28.05 18:30

«Арсенал» может пожертвовать Эмилем Смитом-Роу, так как клуб рассматривает возможность приобретения полузащитника «Лестер Сити» Джеймса Мэддисона в летнее трансферное окно.

Микель Артета планирует совершить крупные изменения в своей команде, чтобы обеспечить конкурентоспособность в следующем сезоне, сообщает Mirror.

«Арсенал» может отказаться от воспитанника Смита-Роу в пользу Мэддисона. В нынешнем сезоне Смит-Роу играл в команде ограниченную роль, так как он пропустил первую половину текущего розыгрыша после операции на паху.

В сезоне 2022/23 Мэддисон провел за «Лестер» 31 матч во всех турнирах. Он забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

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