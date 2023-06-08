Владелец «Вест Хэма» подтвердил уход Райса

Владелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан подтвердил уход полузащитника клуба Деклана Райса этим летом.

«Я думаю, что это была его последняя игра. Мы пообещали ему, что он сможет уйти. Со временем он должен был это сделать, и нам потребуется замена. Это не то, чего мы хотим. Мы предложили ему 200 тысяч т фунтов стерлингов в неделю 18 месяцев назад. Он отказался. В то время пребывание в «Вест Хэме» стоило ему 10 миллионов фунтов стерлингов в виде потерянной зарплаты. Он хочет уйти. Нельзя удерживать игрока, который не хочет быть в клубе», - приводит слова руководителя «молотобойцев» издание talkSPORT.

Напомним, что Деклан Райс выступает за «Вест Хэм» с 2017 года. На счету воспитанника лондонского клуба 245 матчей в рамках всех состязаний, в которых он забил 15 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего полузащитника в 80 миллионов евро.

