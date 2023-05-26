Райс остаётся главной целью «Арсенала», переговоры стартуют в июне

Лондонский «Арсенал» не изменил планов по приобретению полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

О намерении «канониров» приобрести 24-летнего футболиста сборной Англии стало известно ещё зимой. «Молотобойцы», как ожидается, запросят за свою звезду внушительную сумму, но на планы «Арсенала» это не влияет: согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, Райс является главной целью новых вице-чемпионов Англии. Старт официальных переговоров запланирован на начало июня.

Среди претендентов на Деклана Райса также фигурирует мюнхенская «Бавария». Хавбек пока не имеет договорённости ни с одним из клубов.