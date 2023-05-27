Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс склоняется к переходу в лондонский «Арсенал».

Daily Mirror утверждает, что 24-летний хавбек хочет попробовать свои силы в Английской премьер-лиге, и намерен согласиться на переход в стан «канониров». Ранее сообщалось, что Райс является главной трансферной целью «Арсенала» на лето, однако футболист также интересен «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне игрок провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и записал на свой счет четыре результативные передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Райса в 80 миллионов евро.