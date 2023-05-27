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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Райс выбрал себе новый клуб слухи

27 Мая 2023 • 14:40 Комментировать (1)
Лестер
...
Вест Хэм
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28.05 18:30

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс склоняется к переходу в лондонский «Арсенал».

Daily Mirror утверждает, что 24-летний хавбек хочет попробовать свои силы в Английской премьер-лиге, и намерен согласиться на переход в стан «канониров». Ранее сообщалось, что Райс является главной трансферной целью «Арсенала» на лето, однако футболист также интересен «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне игрок провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и записал на свой счет четыре результативные передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Райса в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Ando Loko
27 Мая 2023 в 15:13
Как же странно написано. Будто последние 5-6 лет Райс играл где то в другой лиге, а не в АПЛ. По факту, сейчас основной претендент на него Арсенал т.к. он очень нужен канонирам.
В МЮ уже играет Каземиро, зачем там еще один топ-опорник?
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