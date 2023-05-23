«Вулверхэмптон» грядущим летом может лишиться своего основного вратаря – португальца Жозе Са. По информации Football Insider, стража ворот не устраивает критика со стороны болельщиков – недавно фанаты «волков» резко раскритиковали его из-за игры на футбольном поле. А последние два матча в рамках Премьер-лиги португалец и вовсе провёл на скамейке запасных.

В текущем сезоне у 30-летнего Са 38 официальных матчей в воротах «Вулверхэмптона» во всех официальных турнирах, в них он пропустил суммарно 52 гола, 12 матчей голкипер отыграл без пропущенных мячей. Выступает в составе «волков» голкипер с лета 2021 года.

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