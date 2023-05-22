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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джака оценил тренерский уровень Артеты

22 Мая 2023 • 02:21 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
28.05 18:30

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака похвалил главного тренера команды Микеля Артету.

«Канониры» на протяжении 248 дней возглавляли турнирную таблицу Премьер-лиги, но в итоге уступили титул «Манчестер Сити», неудачно проведя концовку сезона.

«Артета – правильный тренер для «Арсенала»? Забудьте об этом – он больше, чем просто правильный тренер. Не стоит забывать, чего мы достигли за последние 11 месяцев. Да, мы проиграли два последних матча, но ранее была проделана отличная работа.

Если бы кто-то перед началом сезона сказал, что мы будем вторыми, думаю, мы бы легко согласились – нашей целью было возвращение в четвёрку. Однако, конечно, когда титул так близок, ты хочешь его выиграть», – цитирует Fotmob Джаку.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Гранит Джака
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АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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