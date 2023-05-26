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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Многообещающий план»: Артета воодушевил фанатов «Арсенала»

26 Мая 2023 • 17:33 Комментировать (1)
Арсенал
...
Вулверхэмптон
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28.05 18:30

«Арсенал» впервые за долгое время выступит в Лиге чемпионов, и ближайшим летом клуб должен усилить свой состав. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «канониров» Микель Артета.

«Мы должны совершенствоваться – во всём, что мы делаем. Нужно стремиться к совершенству. Для этого у нас есть многообещающий план. Возможно, нам придётся немного подумать, сделать шаг назад, убедиться, что это правильный выбор, а затем пойти дальше с ещё большей решимостью. Так мы сможем добиться ещё большего», - сказал Артета, чьи слова приводит портал Goal.

В воскресенье, 28 мая, «Арсенал» проведёт последний матч сезона – против «Вулверхэмптона».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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Комментарии (1)
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NOBODY
26 Мая 2023 в 18:02
«Многообещающий план»: Артета воодушевил фанатов «Арсенала»

да-да...в след сезоне по плану Артеты такой интриги за 1 место не будет....к середине сезона будет ясно, то АПЛ им не взять.....
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