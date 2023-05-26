«Многообещающий план»: Артета воодушевил фанатов «Арсенала»

«Арсенал» впервые за долгое время выступит в Лиге чемпионов, и ближайшим летом клуб должен усилить свой состав. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «канониров» Микель Артета.

«Мы должны совершенствоваться – во всём, что мы делаем. Нужно стремиться к совершенству. Для этого у нас есть многообещающий план. Возможно, нам придётся немного подумать, сделать шаг назад, убедиться, что это правильный выбор, а затем пойти дальше с ещё большей решимостью. Так мы сможем добиться ещё большего», - сказал Артета, чьи слова приводит портал Goal.

В воскресенье, 28 мая, «Арсенал» проведёт последний матч сезона – против «Вулверхэмптона».