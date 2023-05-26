«Арсенал» добился прогресса в переговорах с Нельсоном по новому контракту

Полузащитник лондонского «Арсенала» Рейсс Нельсон уже склоняется к тому, чтобы принять предложение «канониров» по новому контракту. Журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях сообщает, что все стороны сейчас позитивно настроены по поводу продления сделки.

Отмечается, что новый контракт Нельсона с «Арсеналом» будет рассчитан до июня 2027 года. Сам Рейсс ранее отказывался от сделки из-за того, что у него не было гарантий игровой практики. Тем не менее, главный тренер Микель Артета убедил футболиста остаться.

Нельсон в нынешнем сезоне забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в Английской премьер-лиге.