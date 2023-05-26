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Артета ведёт переговоры с «Арсеналом» о новом контракте

26 Мая 2023 • 10:06 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
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28.05 18:30

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета начал переговоры с лондонским клубом о продлении контракта. Об этом сообщает FootballTransfers.

По информации источника, новое соглашение испанского специалиста с «канонирами» может быть рассчитано до 2028 года. Также ожидается, что Артете поднимут зарплату.

Напомним, 41-летний тренер возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Под его руководством «канониры» успели выиграть Кубок и Суперкубок Англии.

После 37 туров текущего розыгрыша Английской премьер-лиги «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 81 очко. Свой ближайший матч «канониры» проведут 28 мая против «Вулверхэмптона». Начало — в 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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