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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Официальное объявление о переходе Джаки в «Байер» ожидается в ближайшие пару дней

25 Мая 2023 • 14:59 Комментировать
Бохум
...
Байер Л
1 3.30 X 4.00 2 2.00
27.05 16:30

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака в ближайшие пару дней завершит свой переход в леверкузенский «Байер». По информации от Arsenal 442, швейцарец находится в шаге от подписания контракта с командой Хаби Алонсо.

Напомним, ранее сам Джака подтвердил, что в следующем туре Английской премьер-лиги наверняка сыграет свой последний матч за «Арсенал». Сумма трансфера в леверкузенский «Байер» должна составить в районе 15 миллионов евро.

У Джаки остаётся ещё год по контракту с «Арсеналом», но полузащитник принял решение вернуться в Бундеслигу, где ранее выступал за мёнхенгладбахскую «Боруссию».

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Гранит Джака Байер
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БОХУМ БАЙЕР Л
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