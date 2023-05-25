Официальное объявление о переходе Джаки в «Байер» ожидается в ближайшие пару дней

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака в ближайшие пару дней завершит свой переход в леверкузенский «Байер». По информации от Arsenal 442, швейцарец находится в шаге от подписания контракта с командой Хаби Алонсо.

Напомним, ранее сам Джака подтвердил, что в следующем туре Английской премьер-лиги наверняка сыграет свой последний матч за «Арсенал». Сумма трансфера в леверкузенский «Байер» должна составить в районе 15 миллионов евро.

У Джаки остаётся ещё год по контракту с «Арсеналом», но полузащитник принял решение вернуться в Бундеслигу, где ранее выступал за мёнхенгладбахскую «Боруссию».