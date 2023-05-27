Артета ответил на вопрос о возвращении Салиба после травмы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о травме Вильяма Салиба.

Центральный защитник получил травму спины в матче Лиги Европы против «Спортинга», который прошёл в середине марта. Возвращение француза в строй запланировано на лето.

«Успеет ли Салиба восстановиться к началу предсезонки? Сейчас рано об этом говорить. Думаю, в последние недели его состояние значительно улучшилось – сейчас всё выглядит куда позитивнее, чем в предыдущие два месяца. Его травма требует предельной осторожности. Мы сделали всё, чтобы он смог вернуться к предсезонке и набрать форму перед матчами нового сезона», – цитируют английские СМИ Артету.