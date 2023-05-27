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Лопетеги прокомментировал возможный уход из «Вулверхэмптона»

27 Мая 2023 • 02:34 Комментировать
Арсенал
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Вулверхэмптон
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28.05 18:30

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги ответил на вопрос о своём будущем.

По информации английских СМИ, испанец может покинуть клуб, так как недоволен ограниченным бюджетом на предстоящее трансферное окно.

«Мы должны решить проблемы. Возможно, мы не сможем решить их на 100%, но должны сделать всё возможное. Мы должны быть требовательными к себе сейчас, чтобы добиваться успехов в будущем.

Я здесь уже шесть месяцев, у меня контракт. Я счастлив в «Вулверхэмптоне», и это, надеюсь, не изменится. Посмотрим, что произойдёт. У меня контракт с клубом, но в футболе возможно всякое», – цитирует Fotmob Лопетеги.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Хулен Лопетеги
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АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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