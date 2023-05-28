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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» забил 5 мячей «Вулверхэмптону»

28 Мая 2023 • 20:26 Комментировать
Арсенал
5:0
Вулверхэмптон
окончен

В последнем туре Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Вулверхэмптон». «Канониры», провалившие чемпионскую гонку, завершили сезон на мажорной ноте. Габриэль Жезус здорово сыграл индивидуально в атаке и набросил мяч на голову Граниту Джаке на линию вратарской. Он же быстро оформил дубль, вколотив мяч в сетку после паса Мартина Эдегора пяткой. В середине первого тайма Букайо Сака красиво обводящим ударом поразил девятку. Сака забил и после перерыва, но все же перед этим не по правилам боролся с голкипером, нет гола. Прорыв Леандро Троссара по левой бровке  в контратаке завершился прицельным навесом на голову Жезуса, и тот не сплоховал. Якуб Кивёр стал автором пятого гола, пробив руки голкипера после серии рикошетов у ворот.

«Канониры» в любом случае вторые, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Арсенал5:0Вулверхэмптон
(1:0) Джака Гранит11'  
(2:0) Джака Гранит14'  
(3:0) Сака Букайо27'  
(4:0) Жезус Габриэл58'  
(5:0) Кивёр Якуб78'  
Ремсдейл АаронПарти ТомасУайт БенГабриэль дос СантосКивёр Якуб 80' (Тирни Киран ( 80') Эдегор Мартин 75' (Виейра Фабиу ( 75') Жоржиньо IIДжака Гранит 75' (Смит-Роу Эмил ( 75') Сака Букайо 60' (Нелсон Райс ( 60') Жезус ГабриэлТроссар Леандро 80' (Нкетиа Эдди ( 80')
Запасные: Холдинг РобТёрнер МэттУолтерс РеуэлБандейра Мауру
Са ЖозеСемеду НелсонКоллинз НатанКилман Макс 68' (Гомеш Тоти ( 68') Буэно Уго 46' (Невеш Рубен ( 46') Луис Матеус II 46' (Аит-Нури Раян ( 46') Лемина МариоГомес Жоао 84' (Ходж Джозеф ( 84') Траоре АдамаХименес РаульХи-Чан Хван 67' (Траоре Бубакар ( 67')
Запасные: Кунья МатеусБентли ДаниелСарабия ПаблоДоусон Крэйг
28 мая. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

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Вулверхэмптон Арсенал Лондон
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