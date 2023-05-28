«Арсенал» забил 5 мячей «Вулверхэмптону»

В последнем туре Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Вулверхэмптон». «Канониры», провалившие чемпионскую гонку, завершили сезон на мажорной ноте. Габриэль Жезус здорово сыграл индивидуально в атаке и набросил мяч на голову Граниту Джаке на линию вратарской. Он же быстро оформил дубль, вколотив мяч в сетку после паса Мартина Эдегора пяткой. В середине первого тайма Букайо Сака красиво обводящим ударом поразил девятку. Сака забил и после перерыва, но все же перед этим не по правилам боролся с голкипером, нет гола. Прорыв Леандро Троссара по левой бровке в контратаке завершился прицельным навесом на голову Жезуса, и тот не сплоховал. Якуб Кивёр стал автором пятого гола, пробив руки голкипера после серии рикошетов у ворот.

«Канониры» в любом случае вторые, соперник - 13-й.