Сака вошёл в историю «Арсенала» и АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака с первых минут начал матч последнего тура Премьер-лиги Англии против «Вулверхэмптона». Как сообщает Squawka, Сака стал первым футболистом в истории «Арсенала», поучаствовавшем во всех играх сезона АПЛ.

В предыдущих 37 играх текущего чемпионата Англии Сака записал на свой счёт 13 голов и 11 результативных передач на партнёров.

Стоит сказать, что Премьер-лига была создана в 1992 году.

Напомним, что недавно Букайо Сака подписал новый контракт с «Арсеналом». Клуб не назвал сроки трудового договора, но пресса писала, что он рассчитан до завершения сезона 2026/2027.

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