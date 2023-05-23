«Арсенал» предложил за Райса 80 миллионов евро

Лондонский «Арсенал» обратился к соседям из «Вест Хэма» с предложением по поводу трансфера полузащитника Деклана Райса. Как сообщает Sky Germany, «канониры» предложили за капитана «молотобойцев» 80 миллионов евро.

«Арсенал» надеется, что этих денег будет достаточно для оформления трансфера футболиста, у которого остался год по контракту с нынешним клубом. Если «Вест Хэм» не отпустит Райса по скидке сейчас, то будет вынужден расстаться с опорником через год совершенно бесплатно.

Напомним, в услугах Райса также заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и мюнхенская «Бавария», чей тренер Томас Тухель мечтает о трансфере Деклана.