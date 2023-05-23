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«Арсенал» предложил за Райса 80 миллионов евро

23 Мая 2023 • 12:35 Комментировать (1)
Арсенал
...
Вулверхэмптон
28.05 18:30

Лондонский «Арсенал» обратился к соседям из «Вест Хэма» с предложением по поводу трансфера полузащитника Деклана Райса. Как сообщает Sky Germany, «канониры» предложили за капитана «молотобойцев» 80 миллионов евро.

«Арсенал» надеется, что этих денег будет достаточно для оформления трансфера футболиста, у которого остался год по контракту с нынешним клубом. Если «Вест Хэм» не отпустит Райса по скидке сейчас, то будет вынужден расстаться с опорником через год совершенно бесплатно.

Напомним, в услугах Райса также заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и мюнхенская «Бавария», чей тренер Томас Тухель мечтает о трансфере Деклана.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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LMI
23 Мая 2023 в 13:03
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