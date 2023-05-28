Джака впервые оформил дубль за «Арсенал» в 297-м матче за клуб

В воскресенье вечером «Арсенал» принимает «Вулверхэмптон» в рамках финального, 38 тура сезона АПЛ. Полузащитник «пушкарей» Гранит Джака впервые за 297 проведённых за свой клуб матчей оформил дубль – он дважды поразил ворота «волков» с разницей в три минуты: сначала на 11-й, а потом на 14-й минутах игры.

Отметим, что текущий сезон является самым результативным для албанского швейцарца в карьере – в рамках него он девять раз забивал соперникам «Арсенала», это на пять голов больше, чем в любом из предыдущих сезонов.

Напомним, что после этого сезона Джака очень близок к уходу из «Арсенала», слухи связывают хавбека с леверкузенским «Байером». Выступает игрок за «канониров» с 2016 года, тогда он перебрался в Лондон из другого клуба Бундеслиги – гладбахской «Боруссии».