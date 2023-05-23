«Арсенал» официально объявил о том, что полузащитник Букайо Сака заключил новый контракт с клубом. «Канониры» по обыкновению не назвали срок, на который рассчитано трудовое соглашение. Если верить информации из прессы, то договор действует до средины 2027 года.

21-летний Сака является воспитанником «Арсенала». В 178 официальных матчах за первую команду полузащитник записал на свой счёт 37 голов и 40 результативных передач на партнёров.

В последнем туре Премьер-лиги «Арсенал» 28 мая будет играть против «Вулверхэмптона» на своём поле. Команда Микеля Артеты уже никуда не денется со второго места в турнирной таблице.