«Арсенал» не отправлял предложений по поводу трансфера защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеды.

Несмотря на последние сообщения, в лондонском клубе заявили, что они до сих пор не отправили официальное предложение по Ивану Фреснеде, сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

«Арсенал» высоко оценивает Фреснеду, но он не делал никаких предложений», – написал журналист.

Романо также добавил, что на данном этапе никаких конкретных переговоров нет, а гонка за защитником остается открытой – в ней участвует дортмундская «Боруссия».

Фреснеда провел в сезоне 2022/23 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.