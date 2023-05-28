Эдегор: «Арсенал» не может быть доволен финишем чемпионата»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился комментарием о результатах команды в нынешнем сезоне.

«Арсенал» не может быть доволен финишем чемпионата. Но когда пройдет время, мы будем гордиться таким результатом, однако сейчас мы все разочарованы и чувствуем боль», — цитирует Эдегора пресс-служба лондонской команды.

В текущем сезоне 24-летний норвежец принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и стал автором 8 результативных передач.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги и уже гарантированно получит серебряные медали по итогам сезона.