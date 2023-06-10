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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гранд АПЛ изучает возможность подписание Кьезы слухи

10 Июня 2023 • 20:27 Комментировать
Арсенал
5:0
Вулверхэмптон
окончен

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза интересен лондонскому «Арсеналу».

Если верить сведениям итальянских СМИ, 25-летний игрок решил покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно. По данным журналиста Экрема Конура, ситуацию с Кьезой изучает «Арсенал». «Канониры» завоевали путёвку в Лигу чемпионов по итогам завершившегося розыгрыша Премьер-лиги, поэтому рассчитывают усилить состав перед новой кампанией.

Контракт Федерико Кьезы с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 50 млн евро. В прошедшем сезоне футболист отметился четырьмя голами и шестью ассистами в 33 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2023
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