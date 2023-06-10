Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза интересен лондонскому «Арсеналу».

Если верить сведениям итальянских СМИ, 25-летний игрок решил покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно. По данным журналиста Экрема Конура, ситуацию с Кьезой изучает «Арсенал». «Канониры» завоевали путёвку в Лигу чемпионов по итогам завершившегося розыгрыша Премьер-лиги, поэтому рассчитывают усилить состав перед новой кампанией.

Контракт Федерико Кьезы с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 50 млн евро. В прошедшем сезоне футболист отметился четырьмя голами и шестью ассистами в 33 поединках.