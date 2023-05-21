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Каррагер назвал главную причину спада в игре «Арсенала»

21 Мая 2023 • 10:08 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
28.05 18:30

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о результатах «Арсенала» в нынешнем сезоне.

После 37 туров АПЛ «канониры» занимают второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Манчестер Сити», который уже официально оформил чемпионство, «Арсенал» отстаёт на четыре очка.

Каррагер выразил разочарование в связи с тем, что команда из Лондона пережила сильный спад во второй половине сезона, из-за которого упустила возможность выиграть чемпионат.

«Во второй половине сезона произошёл спад, и одна из главных причин в том, что у них не было глубины состава. Им нужно пригласить больше качественных игроков. Но если оглянуться назад и подумать, как часто «Арсенал» будет опережать конкурентов на восемь очков за 10 игр до конца? Это была потрясающая позиция, и они её упустили», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Свой следующий матч «Арсенал» проведёт 28 мая против «Вулверхэмптона». Начало — в 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Джейми Каррагер
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АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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