Джака: «Моё будущее? Вы наверняка слышали слухи, которые шли в последние недели»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака не стал отрицать, что находится в шаге от перехода в леверкузенский «Байер». Ранее сообщалось, что швейцарец обойдётся «фармацевтам» в 15 миллионов евро.

«Моё будущее? Вы наверняка слышали слухи, которые шли в последние недели. Думаю, фанаты заслуживают знать правду, как и я. У нас осталась ещё одна неделя нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги. Я хочу насладиться этим временем по максимуму», – цитирует Джаку Standard.

Следующий матч чемпионата Англии наверняка станет для Джаки прощальным в футболке «Арсенала». Швейцарец в этом сезоне установил индивидуальный рекорд результативности в АПЛ, забив 5 голов и отдав 7 ассистов в 36 матчах.