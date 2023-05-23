Артета — о продлении контракта с Сакой: «Сохранение молодых талантов — это ключ к прогрессу»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о продлении трудового договора с нападающим команды Букайо Сакой. Как сообщают СМИ, новый контракт игрока с клубом рассчитан до 2027 года.

«Для команды хорошо, что Сака остается. Сохранение молодых талантов — это ключ к прогрессу. Кроме того, что Сака обладает большим талантом, он еще и особенный человек. Мы все надеемся, что он продолжит расти», — цитирует Артету официальный сайт лондонского клуба.

В текущем сезоне 21-летний вингер принял участие в 47 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 14 голов и записал на свой счет 11 результативных передач.

«Арсенал» объявил о продлении контракта с Сакой



