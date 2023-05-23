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Бен Уайт открыт к тому, чтобы вернуться в сборную Англии

23 Мая 2023 • 11:57 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
28.05 18:30

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт открыт к тому, чтобы вернуться в сборную Англии. Напомним, футболист очень резко оставил расположение «трёх львов» на чемпионате мира в Катаре. Ранее ходили слухи, что у Уайта произошёл конфликт с помощником главного тренера Стивом Холландом.

По информации от Mail Sport, наставник сборной Англии Гарет Саутгейт выяснил у игрока, что тот будет готов к возвращению в расположение «трёх львов» в ближайшее время.

Напомним, Уайт проводит свой второй сезон в составе лондонского «Арсенала». Ранее футболист выступал за «Брайтон», откуда уходил в годичную аренду в «Лидс», когда «павлины» играли в Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
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АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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