«Ливерпуль» отказался от трансфера Нунеса

«Ливерпуль» вычеркнул полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса из своего шорт-листа на усиление центральной линии. По информации от журналиста Бена Джейкобса, португалец больше не интересен команде Юргена Клоппа.

Источник сообщает, «Ливерпуль» окончательно потерял интерес к Нунесу. Мерсисайдская команда больше сосредоточена на трансферах Мэйсона Маунта из «Челси» и Алексиса Макаллистера из «Брайтона».

Напомним, ранее ходили слухи о том, что «Ливерпуль» ещё прошлым летом держал в уме будущий трансфер Нунеса, когда португалец лишь перебрался в «Вулверхэмптон» из лиссабонского «Спортинга».