«Арсенал» обновил собственный рекорд по голам в АПЛ

Лондонский «Арсенал» завершил сезон сокрушительной победой над «Вулверхэмптоном» (5:0).

Встреча последнего тура чемпионата не имела турнирной значимости для «канониров», однако команда Микеля Артеты порадовала своих болельщиков и установила личный рекорд по забитым мячам в рамках одного сезона Премьер-лиги – 88. До сегодняшнего дня рекордным для «Арсенала» был сезон-2004/05 – 87 голов.

Лондонцы финишировали вторыми в завершившемся розыгрыше Премьер-лиги, набрав 84 очка. Ставший чемпионом «Манчестер Сити» завершил кампанию с 89 баллами. Третье место за «Манчестер Юнайтед» – 75 очков.