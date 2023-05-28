Эдегор подвёл итоги сезона: «Мы разочарованы, но нужно отметить и наш прогресс»

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор обратился к болельщикам после заключительного матча сезона.

«Канониры» разгромили «Вулверхэмптон» (5:0) в поединке 38-го тура. Команда Микеля Артеты финишировала на втором месте в Премьер-лиге, уступив «Манчестер Сити» пять очков.

«Конечно, мы всё ещё разочарованы, ведь мы так долго лидировали и были так близки к триумфу. В то же время, думаю, мы не должны забывать о хороших моментах, также нужно отметить прогресс, которого мы достигли – достаточно просто сравнить этот сезон с прошлым.

Я горжусь командой. Мы будем вспоминать лучшее, что было в этом сезоне, и продолжим двигаться вперёд», – цитирует BBC заявление норвежца.