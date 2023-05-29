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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сака: «Отличное завершение сезона»

29 Мая 2023 • 03:23 Комментировать
Арсенал
5:0
Вулверхэмптон
окончен

«Арсенал», подобно Красной Армии, нанес мощный удар по «волкам» в последнем туре, добившись пяти прямых попаданий по воротам противника. Третий гол в этом матче забил Букайо Сака, который прокомментировал окончание чемпионата.

- Я очень доволен нашим выступлением, и я думаю, что мы можем быть довольны и сезоном в целом. Отличное завершение чемпионата перед нашими фанами. Мы именно так и хотели закончить сезон. Пусть летом у фанатов будут приятные воспоминания. Жаль, что нас подвели некоторые игры, в которых мы не смогли выступить достойно, но пусть они будут нам уроком, - цитирует слова Саки BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
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