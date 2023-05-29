Сака: «Отличное завершение сезона»

«Арсенал», подобно Красной Армии, нанес мощный удар по «волкам» в последнем туре, добившись пяти прямых попаданий по воротам противника. Третий гол в этом матче забил Букайо Сака, который прокомментировал окончание чемпионата.

- Я очень доволен нашим выступлением, и я думаю, что мы можем быть довольны и сезоном в целом. Отличное завершение чемпионата перед нашими фанами. Мы именно так и хотели закончить сезон. Пусть летом у фанатов будут приятные воспоминания. Жаль, что нас подвели некоторые игры, в которых мы не смогли выступить достойно, но пусть они будут нам уроком, - цитирует слова Саки BBC Sport.