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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лопетеги: «Трудно найти мотивацию на такие матчи»

29 Мая 2023 • 03:01 Комментировать
Арсенал
5:0
Вулверхэмптон
окончен

В последнем туре английского чемпионата «волки» попали под сильный «артиллерийский обстрел» - упустивший титул «Арсенал» решил дать прощальный залп из всех орудий и забил пять мячей. Испанский наставник клуба Хулен Лопетеги расстроен, что его команде не удалось выступит достойнее.

- Я очень разочарован, потому что мы, конечно же, хотели выступить чуть иначе. Но найти мотивацию на такие матчи всегда непросто. Наверное, наши игроки думали уже о другом. Но сейчас уже не стоит думать об этом. Сейчас нужно проанализировать вещи и думать о будущем,  - цитирует слова Лопетеги BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Хулен Лопетеги
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