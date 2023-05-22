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Лопетеги может покинуть «Вулверхэмптон» – известна причина слухи

22 Мая 2023 • 19:45 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
28.05 18:30

Наставник «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги может покинуть свою нынешнюю команду после завершения сезона, слухом об этом делится Football Insider.

По информации источника, испанца беспокоит крайне малая сумма средств, которые он сможет потратить на трансферном рынке грядущим летом.

Напомним, испанский специалист возглавил «волков» в ноябре прошлого года. В текущем сезоне ему удалось спасти свой коллектив от вылета в Чемпионшип – на данный момент клуб идёт на 13-м месте, набрав 41 очко. От вылета дивизионом ниже команда оберегла себя заблаговременно – за несколько туров до финиша чемпионата Англии.

В 38-м, финальном туре Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с серебряным призёром сезона - «Арсеналом».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Хулен Лопетеги
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АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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