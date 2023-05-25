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Седрик Соареш хочет остаться в «Арсенале»

25 Мая 2023 • 15:30 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
28.05 18:30

Защитник лондонского «Арсенала» Седрик Соареш хочет остаться в команде Микеля Артеты на следующий сезон. По информации от журналиста Саймона Коллингса, португалец намерен сражаться за место в основном составе в стане «канониров».

Напомним, «Арсенал» не рассчитывает на Соареша и хочет купить нового правого защитника. Одним из кандидатов для Микеля Артеты является Жоау Канселу, который принадлежит «Манчестер Сити», но выступает на правах аренды за «Баварию».

Вторую половину нынешнего сезона Соареш проводит в аренде за «Фулхэм». Травма Такэхиро Томиясу может помочь португальцу вернуться в «Арсенал», если клуб не купит нового игрока на правый фланг обороны.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Арсенал Лондон Седрик Соареш
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АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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