Представители Ансу Фати продолжают поиски нового клуба для своего клиента.

20-летний игрок может покинуть «Барселону» в предстоящее трансферное окно, так как нечасто попадает в стартовый состав «сине-гранатовых». Как сообщает The Independent, представители Фати изучают вопрос возможного трансфера нападающего в лондонский «Арсенал». В Англии высоко оценивают талант испанца, однако «канониры» пока выразили свой интерес к сделке.

Трансферная стоимость Ансу Фати оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро. Действующий контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.