Артета рассказал, как «Арсенал» может привлечь новичков

«Арсенал» хочет усилить состав под долгожданный сезон с Лигой чемпионов, но на трансферном рынке лондонцам придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией. Комментарий на этот счёт дал главный тренер команды Микель Артета.

«Что делать, чтобы игроки выбирали нас? Объяснять, кто мы такие, как мы работаем, чего мы от них хотим, как мы видим их в нашей культуре, в нашем клубе. Мы должны покупать правильных игроков за правильные деньги, которые сделают нашу машину быстрее и надёжнее. Тогда мы сможем провести отличный сезон», - сказал Артета журналистам.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт 28 мая – против «Вулверхэмптона».