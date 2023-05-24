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«Арсенал» предложил Нельсону краткосрочный контракт

24 Мая 2023 • 00:10 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
28.05 18:30

Лондонский «Арсенал» предпринимает очередную попытку продлить контракт вингера Рейсса Нельсона.

Текущий договор 23-летнего футболиста истекает уже в июне. Англичанин уже отверг несколько предложений «канониров», так как недоволен отсутствием гарантий получения постоянной игровой практики. По данным Sky Sports, «Арсенал» снова предложит Нельсону новое соглашение – речь идёт о краткосрочном контракте, рассчитанном на год. Судя по всему, это финальная попытка руководства лондонцев удержать вингера в своих рядах.

В текущем сезоне Рейсс Нельсон появился на поле в 17 поединках, по три раза отметившись забитым мячом и голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рейсс Нельсон
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АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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