Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен укрепить свою команду летом, независимо от итогового положения команды в таблице.

По информации Football Insider, «красные» надеются подписать полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша в предстоящее трансферное окно.

Сообщается, что Невеш после ничьей «Вулверхэмптона» с «Эвертоном» в субботу ясно дал понять о своих намерениях покинуть команду.

26-летний Невеш стал ключевым игроком «Вулверхэмптона» с момента перехода из «Порту» в 2017 году. В текущем сезоне полузащитник провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.