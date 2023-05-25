Скауты двух клубов АПЛ следят за футболистом «Байера» Тапсоба

Центральный защитник «Байера» Эдмонд Тапсоба интересен двум грандам Английской премьер-лиги.

Скауты лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма» присутствовали на последних матчах «фармацевтов» с целью ознакомиться со способностями 24-летнего футболиста, отмечает инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается, что фаворитов в борьбе за центрбека пока нет – к нему присматриваются многие клубы, но до переговоров дело пока не дошло. «Байер» запросит за своего лидера очень внушительную сумму.

Эдмонд Тапсоба принял участие в 46 матчах леверкузенцев в текущем сезоне, отметившись двумя голами и двумя ассистами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 млн евро.