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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скауты двух клубов АПЛ следят за футболистом «Байера» Тапсоба

25 Мая 2023 • 20:12 Комментировать
Бохум
...
Байер Л
1 3.25 X 4.00 2 2.00
27.05 16:30

Центральный защитник «Байера» Эдмонд Тапсоба интересен двум грандам Английской премьер-лиги.

Скауты лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма» присутствовали на последних матчах «фармацевтов» с целью ознакомиться со способностями 24-летнего футболиста, отмечает инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается, что фаворитов в борьбе за центрбека пока нет – к нему присматриваются многие клубы, но до переговоров дело пока не дошло. «Байер» запросит за своего лидера очень внушительную сумму.

Эдмонд Тапсоба принял участие в 46 матчах леверкузенцев в текущем сезоне, отметившись двумя голами и двумя ассистами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 млн евро.

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Тоттенхэм Арсенал Лондон Эдмонд Тапсоба трансферы футбола - лето 2023 Байер
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