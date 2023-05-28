Троссар с января оформил больше ассистов в АПЛ, чем любой другой игрок

Зимний новичок лондонского «Арсенала» Леандро Троссар воскресным вечером оформил свой девятый ассист в сезоне. Бельгиец сделал голевую передачу на Букайо Саку, который довёл счёт в матче против «Вулверхэмптона» до разгромного – 3:0.

Как уточняет Opta Sports, с момента дебюта бельгийца за «канониров» в январе, никто в АПЛ не смог сделать голевых передач больше.

Напомним, что в финальном туре сезона в АПЛ серебряный призёр лиги принимает дома «Вулверхэмптон». К концу первого тайма «пушкари» громят своего соперника – 3:0.

Текстовую трансляцию последнего матча сезона для «канониров» и «волков» проводит портал LiveResult.ru.