«Эвертон» и «Вулверхэмптон» претендуют на футболиста «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Сантос может продолжить карьеру в другом клубе Английской премьер-лиги.

Бразилец не всегда проходит в основной состав «красных дьяволов», и руководство клуба готово рассмотреть его продажу грядущим летом. По сведениям журналиста Экрема Конура, за ситуацией с 30-летним хавбеком внимательно следят «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Ранее, напомним, сообщалось о заинтересованности ещё одного клуба Премьер-лиги – «Фулхэма».

Фред принял участие в 55 поединках «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, отметившись шестью голами и шестью ассистами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 млн евро.