«Арсенал» лидировал в таблице 248 дней, но так и не стал чемпионом – это антирекорд Англии

248 дней лондонский «Арсенал» в текущем сезоне возглавлял турнирную таблицу Английской премьер-лиги, но так и не стал чемпионом страны. Как сообщает Opta Sports, это абсолютный антирекорд за всю историю английского высшего дивизиона для команды, которая в итоге не взяла чемпионство.

Напомним, что сегодня вечером «Арсенал» уступил «Ноттингем Форест» на выезде (0:1) и окончательно выбыл из борьбы за чемпионский титул в АПЛ. Отставание от «Манчестер Сити» в четыре очка принесло «горожанам» золотые медали турнира, а болельщикам «канониров» очередное разочарование. Перед финальным туром у «горожан» 75 набранных очков, у лондонцев – 71 балл.