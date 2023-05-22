Молодой талант из «Аякса» Мохаммед Кудус стал потенциальной целью для «Арсенала» в преддверии летнего трансферного окна.

Мохаммед Кудус отклонил предложение «Аякса» о продлении контракта на один год, как сообщает издание The Athletic.

Утверждается, что в «Арсенале» полагают, что Томас Парти сможет убедить своего соотечественника Мохаммеда Кудуса присоединиться к команде Микеля Артеты. Отмечается, что лондонский клуб использовал такой же подход при подписании Аарона Ремсдейла два года назад, когда он убеждал Букайо Саку.

За последние несколько лет Кудус заслужил репутацию одного из лучших игроков Эредивизии.