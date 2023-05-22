Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Балогун – одна из главных целей «Милана» на позицию форварда

22 Мая 2023 • 11:26 Комментировать
Лион
...
Реймс
27.05 22:00

Нападающий «Реймса» Фоларин Балогун летом может оказаться в «Милане». Как сообщает Football Italia, «россонери» хотят инвестировать в покупку нового нападающего, а англичанин как раз является для руководства одним из наиболее привлекательных кандидатов.

Балогун выступает за «Реймс» в аренде, а права на футболиста до сих пор принадлежат лондонскому «Арсеналу». Нападающий не хочет играть за «канониров» в следующем сезоне из-за большой конкуренции на своей позиции. Скорее всего, Фоларин совсем скоро покинет «Арсенал» на постоянной основе.

Вчера Балогун забил свой двадцатый мяч нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Фоларин занимает четвёртое место в таблице лучших бомбардиров Лиги 1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Арсенал Лондон Реймс Фоларин Балогун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИОН РЕЙМС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.05.23 в 22:00
Ньюкасл Ньюкасл
Лестер Лестер
1.37 5.40 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
11:26 · Англия. Премьер-лига
Балогун – одна из главных целей «Милана» на позицию форварда
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен подписать Маунта и Райса вместе 1
10:11 · Англия. Премьер-лига
Артета считает Гюндогана идеальным кандидатом на замену Джаке в «Арсенале» 1
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» летом получит 500 миллионов евро на усиление, две главные цели – игроки «Барселоны»
09:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит 70 миллионов евро за Влаховича
08:20 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Челси» может возглавить «Лестер»
08:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продаёт вратаря
07:43 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард - о матче с «Манчестер Сити»: «Челси» заслуживал ничью»
07:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» согласовал громкий трансфер 1
07:29 · Англия. Премьер-лига
Кейн заявил, что «Тоттенхэму» нужны перемены
03:05 · Англия. Премьер-лига
Саттон: «Челси» проводит постыдный сезон» 1
02:50 · Англия. Премьер-лига
Невилл рассказал, кто может навязать борьбу «Манчестер Сити» в будущем 1
02:34 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Пять титулов АПЛ – такого не было даже в моих самых безумных мечтах»
02:21 · Англия. Премьер-лига
Джака оценил тренерский уровень Артеты
01:25 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Ваарт: «Тоттенхэм» действительно хочет назначить Слота»
Все новости
Рекомендуем