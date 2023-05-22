Балогун – одна из главных целей «Милана» на позицию форварда

Нападающий «Реймса» Фоларин Балогун летом может оказаться в «Милане». Как сообщает Football Italia, «россонери» хотят инвестировать в покупку нового нападающего, а англичанин как раз является для руководства одним из наиболее привлекательных кандидатов.

Балогун выступает за «Реймс» в аренде, а права на футболиста до сих пор принадлежат лондонскому «Арсеналу». Нападающий не хочет играть за «канониров» в следующем сезоне из-за большой конкуренции на своей позиции. Скорее всего, Фоларин совсем скоро покинет «Арсенал» на постоянной основе.

Вчера Балогун забил свой двадцатый мяч нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Фоларин занимает четвёртое место в таблице лучших бомбардиров Лиги 1.