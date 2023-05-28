«Арсенал» отказался включать опцию выкупа в контракт Саки – найден компромисс

Недавно «Арсенал» объявил о пролонгации трудового соглашения с Букайо Сакой. Как сообщает Daily Mail, сторона игрока в переговорном процессе просила лондонский клуб о включении в новый контракт опции выкупа. «Канониры» не пошли на это, однако был найден компромисс. Новый договор Саки оказался не таким длительным – он рассчитан до конца сезона 2026/2027. За счёт этого Сака будет иметь реальную возможность сменить клуб через два-три года.

21-летний Сака является воспитанником «Арсенала». За первую команду он провёл 178 матчей, в которых забил 37 голов и отдал 40 голевых передач на партнёров.