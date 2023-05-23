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Томас Парти летом может оказаться в Серии А

23 Мая 2023 • 13:54 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
28.05 18:30
Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти летом может перебраться в команду из итальянской Серии А. Журналист Джон Кросс сообщает, что в услугах футболиста сборной Ганы заинтересованы два неназванных клуба из Италии.

Источник сообщает, что Парти готов принять вызов и перебраться в Серию А спустя три сезона в составе «Арсенала». Напомним, «канониры» летом постараются приобрести Деклана Райса из «Вест Хэма». Англичанин выступает на той же позиции, что и Томас, поэтому приход Деклана может означать отъезд Парти.

Напомним, ганец перебрался в «Арсенал» летом 2020 года из мадридского «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Томас Парти трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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