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«Арсенал» предложил Нельсону долгосрочный контракт

24 Мая 2023 • 18:47 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
28.05 18:30

Лондонский «Арсенал» предложил вингеру Рейссу Нельсону новый долгосрочный контракт. Об этом в своих соцсетях сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, предложенный «канонирами» молодому игроку контракт рассчитан до лета 2027 года, также у сторон будет возможность его автоматически продлить ещё на год.

Напомним, текущий трудовой договор Нельсона с «канонирами» завершается уже через месяц – в конце июня. Ранее мы сообщали о том, что «Арсенал» предложил своему игроку атаки только краткосрочный контракт.

Нельсон, напомним, является воспитанником «Арсенала», за взрослую команду 23-летний игрок периодически выступает с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рейсс Нельсон
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АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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