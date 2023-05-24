«Арсенал» предложил Нельсону долгосрочный контракт

Лондонский «Арсенал» предложил вингеру Рейссу Нельсону новый долгосрочный контракт. Об этом в своих соцсетях сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, предложенный «канонирами» молодому игроку контракт рассчитан до лета 2027 года, также у сторон будет возможность его автоматически продлить ещё на год.

Напомним, текущий трудовой договор Нельсона с «канонирами» завершается уже через месяц – в конце июня. Ранее мы сообщали о том, что «Арсенал» предложил своему игроку атаки только краткосрочный контракт.

Нельсон, напомним, является воспитанником «Арсенала», за взрослую команду 23-летний игрок периодически выступает с 2017 года.