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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нельсон интересен клубам из Серии А, АПЛ и Лиги 1

23 Мая 2023 • 12:51 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
28.05 18:30
Полузащитник лондонского «Арсенала» Рейсс Нельсон продолжает раздумывать о вариантах для продолжения карьеры. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «канониры» направили футболисту очередное предложение по поводу продления истекающего контракта. Команда Микеля Артеты предлагает англичанину долгосрочное соглашение.
В то же время Нельсон интересен другим клубам из Английской премьер-лиги. Усилиться футболистом также не против и команды из итальянской Серии А и французской Лиги 1. Рейсс пока склоняется к варианту с уходом из «Арсенала», так как хочет получать стабильную игровую практику.
 
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Арсенал Лондон Рейсс Нельсон трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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