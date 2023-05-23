Нельсон интересен клубам из Серии А, АПЛ и Лиги 1

Полузащитник лондонского «Арсенала» Рейсс Нельсон продолжает раздумывать о вариантах для продолжения карьеры. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «канониры» направили футболисту очередное предложение по поводу продления истекающего контракта. Команда Микеля Артеты предлагает англичанину долгосрочное соглашение.

В то же время Нельсон интересен другим клубам из Английской премьер-лиги. Усилиться футболистом также не против и команды из итальянской Серии А и французской Лиги 1. Рейсс пока склоняется к варианту с уходом из «Арсенала», так как хочет получать стабильную игровую практику.