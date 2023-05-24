Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сака: «Фанаты «Арсенала» по-настоящему сумасшедшие»

24 Мая 2023 • 09:46 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
28.05 18:30

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака поделился мнением о болельщиках лондонской команды.

По словам 21-летнего англичанина, в течение текущего сезона фанаты «канониров» очень активно поддерживали своих любимцев и готовы были отдать всё ради команды.

«Наши фанаты по-настоящему сумасшедшие. Мне кажется, что некоторые из них настолько увлечены этой командой, что могли бы играть. Я вижу это по их глазам, когда они общаются со мной», — цитирует Сака пресс-служба «Арсенала».

В текущем сезоне Сака повёл за «канониров» 47 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Ранее сообщалось, что молодой вингер продлил свой контракт с «канонирами».

После 37 туров АПЛ «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 81 очко. До конца сезона лондонцам осталось провести одну игру.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.05.23 в 22:00
Брайтон Брайтон
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.30 4.10 1.76
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Мая
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов выложить за Маунта 58 миллионов евро, но «Челси» хочет больше
09:46 · Англия. Премьер-лига
Сака: «Фанаты «Арсенала» по-настоящему сумасшедшие»
09:31 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Фраттези не нужен «Брайтону»
09:27 · Англия. Премьер-лига
Английский журналист: «Не считаю трансфер Мудрика ошибкой «Челси», ему просто нужно чуть больше времени»
09:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл нового нападающего
08:53 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Гвардиола - лучший тренер за последние 30 лет» 1
08:46 · Англия. Премьер-лига
Грузинский вратарь может заменить Льориса в «Тоттенхэме»
08:39 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на защитника «Барселоны» 5
08:18 · Англия. Премьер-лига
Каземиро рассказал о настрое «Манчестер Юнайтед» на матч с «Челси»
03:39 · Англия. Премьер-лига
«Милан» заинтересовался бывшим игроком «Барселоны»
02:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может вернуться в гонку за Гвардиолом
02:25 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби не уйдёт из «Брайтона»
01:53 · Англия. Премьер-лига
Слот получит контроль над трансферами, если возглавит «Тоттенхэм» слухи
00:52 · Англия. Премьер-лига
Альварес не возглавляет шорт-лист «Баварии», клуб отдаёт предпочтение другим форвардам
00:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, допускает ли уход из «Манчестер Сити» после завершения сезона 2
Все новости
Рекомендуем