Сака: «Фанаты «Арсенала» по-настоящему сумасшедшие»

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака поделился мнением о болельщиках лондонской команды.

По словам 21-летнего англичанина, в течение текущего сезона фанаты «канониров» очень активно поддерживали своих любимцев и готовы были отдать всё ради команды.

«Наши фанаты по-настоящему сумасшедшие. Мне кажется, что некоторые из них настолько увлечены этой командой, что могли бы играть. Я вижу это по их глазам, когда они общаются со мной», — цитирует Сака пресс-служба «Арсенала».

В текущем сезоне Сака повёл за «канониров» 47 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Ранее сообщалось, что молодой вингер продлил свой контракт с «канонирами».

После 37 туров АПЛ «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 81 очко. До конца сезона лондонцам осталось провести одну игру.