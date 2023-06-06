«Арсенал» сохраняет интерес к Канселу, но есть одна проблема

Крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может перебраться в лондонский «Арсенал».

Вторую половину минувшего сезона португалец провёл в «Баварии», однако мюнхенский клуб решил не выкупать игрока. Одним из претендентов на Канселу ранее назывался «Арсенал», что, как сообщает Sky Sports, актуально по сей день, но до заключения сделки пока далеко. Дело в том, что «Манчестер Сити» хочет заработать на продаже 29-летнего футболиста гораздо больше, чем готовы предложить «канониры».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Жоау Канселу в 60 млн евро. «Бавария» могла выкупить его за 70 млн, но отказалась от такой возможности.