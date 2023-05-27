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Лопетеги: «Надеюсь, Рауль Хименес останется в «Вулверхэмптоне»

27 Мая 2023 • 10:29 Комментировать
Арсенал
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Вулверхэмптон
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28.05 18:30

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги выразил желание, что нападающий Рауль Хименес останется в команде на следующий сезон. Ранее сообщалось, что «волки» планируют избавиться от мексиканского форварда летом.

«Надеюсь, Рауль Хименес останется в «Вулверхэмптоне». У него есть ещё год по контракту», – заявил Лопетеги на пресс-конференции перед последним матчем своей команды в нынешнем сезоне.

В этом сезоне 32-летний Хименес отметился одним ассистом в Английской премьер-лиге. В кампании 2020/21 мексиканец получил серьёзную травму, после которой не смог оправиться и вернуть свою лучшую форму.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Рауль Хименес
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АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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