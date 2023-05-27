Лопетеги: «Надеюсь, Рауль Хименес останется в «Вулверхэмптоне»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги выразил желание, что нападающий Рауль Хименес останется в команде на следующий сезон. Ранее сообщалось, что «волки» планируют избавиться от мексиканского форварда летом.

«Надеюсь, Рауль Хименес останется в «Вулверхэмптоне». У него есть ещё год по контракту», – заявил Лопетеги на пресс-конференции перед последним матчем своей команды в нынешнем сезоне.

В этом сезоне 32-летний Хименес отметился одним ассистом в Английской премьер-лиге. В кампании 2020/21 мексиканец получил серьёзную травму, после которой не смог оправиться и вернуть свою лучшую форму.