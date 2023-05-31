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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жезус раскрыл, что означает его празднование голов

31 Мая 2023 • 18:18 Комментировать
Арсенал
5:0
Вулверхэмптон
окончен

Форвард лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус рассказал, в чём секрет его традиционного празднования. Напомним, после забитого гола бразилец подносит руку к голове, изображая звонок по телефону.

«Моё празднование – это послание моей бывшей девушке, которая не отвечала на мои звонки, когда я был игроком «Палмейраса». Но написала мне, когда я перешёл в «Манчестер Сити», - цитирует бразильца Sky Sports.

Напомним, что в текущем сезоне на счету Жезуса 11 голов в рамках АПЛ, а также семь голевых передач. Его «Арсеналу» стать чемпионом Англии так и не удалось, несмотря на то, что команда лидировала в турнирной таблице практически весь сезон.

Жезус стал игроком «канониров» прошлым летом.

 


                            

            
            

                
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