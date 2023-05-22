«РБ Лейпциг» лидирует в борьбе за Балогуна

«РБ Лейпциг» пока лидирует в борьбе за нападающего «Реймса» Фоларина Балогуна. По информации от инсайдера Даниэля Лонго, немецкая команда опережает конкурентов в борьбе за англичанина.

Балогун в этом сезоне забил 20 голов в чемпионате Франции, чем и привлёк внимание руководства «РБ Лейпцига». «Красные быки» хотят купить Фоларина на замену Кристоферу Нкунку, который со следующего сезона будет защищать цвета лондонского «Челси».

Сам Балогун принадлежит «Арсеналу», который готов пойти игроку навстречу и отпустить его за 30 миллионов евро в другой клуб. Отмечается, что Фоларин остался бы на «Эмирейтс», если бы получил гарантию стабильной игровой практики.