Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«РБ Лейпциг» лидирует в борьбе за Балогуна

22 Мая 2023 • 13:53 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Шальке 04
27.05 16:30

«РБ Лейпциг» пока лидирует в борьбе за нападающего «Реймса» Фоларина Балогуна. По информации от инсайдера Даниэля Лонго, немецкая команда опережает конкурентов в борьбе за англичанина.

Балогун в этом сезоне забил 20 голов в чемпионате Франции, чем и привлёк внимание руководства «РБ Лейпцига». «Красные быки» хотят купить Фоларина на замену Кристоферу Нкунку, который со следующего сезона будет защищать цвета лондонского «Челси».

Сам Балогун принадлежит «Арсеналу», который готов пойти игроку навстречу и отпустить его за 30 миллионов евро в другой клуб. Отмечается, что Фоларин остался бы на «Эмирейтс», если бы получил гарантию стабильной игровой практики.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Реймс РБ Лейпциг Фоларин Балогун трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ ШАЛЬКЕ 04
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.05.23 в 22:00
Ньюкасл Ньюкасл
Лестер Лестер
1.37 5.40 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
15:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выяснил цену Осимхена и Влаховича
14:57 · Англия. Премьер-лига
Холанн пришёл на празднование чемпионства в необычном одеянии – выглядит как пижама фото
14:54 · Англия. Премьер-лига
Джака: «Моё будущее? Вы наверняка слышали слухи, которые шли в последние недели»
14:11 · Англия. Премьер-лига
Три клуба из АПЛ составят конкуренцию «Барселоне» в борьбе за Роке
13:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» повторяет путь самого успешного «Манчестер Юнайтед»
13:53 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» лидирует в борьбе за Балогуна
13:53 · Англия. Премьер-лига
Рико Льюис: «Не верю, что играю на одном поле с этими невероятными ребятами»
13:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на топ-полузащитника «Баварии» 1
13:39 · Англия. Премьер-лига
Бадьяшиль перенёс операцию, игрок пропустит старт следующего сезона
13:32 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» хочет арендовать Марсьяля на следующий сезон
13:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продлит контракт с Рико Льюисом
11:26 · Англия. Премьер-лига
Балогун – одна из главных целей «Милана» на позицию форварда
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен подписать Маунта и Райса вместе 1
10:11 · Англия. Премьер-лига
Артета считает Гюндогана идеальным кандидатом на замену Джаке в «Арсенале» 1
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» летом получит 500 миллионов евро на усиление, две главные цели – игроки «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем